Netflix: tres películas de estreno que causan furor y son ideales para el fin de semana

La combinación perfecta: dirigida por Numa Perrier Su sinopsis indica que una mujer de cuarenta años con mucho en juego (su carrera de alto riesgo, su reloj biológico en marcha, su cuenta bancaria) lo arriesgará todo por un romance secreto intensamente lujurioso con la única persona que podría destruirle.

A través del mar: una secuela de “A través de mi ventana” dirigida por Marçal Forés y que también está disponible en Netflix. A través de su sinopsis se puede saber: “ En A través del mar, Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse.

Cuiden a Maya: se trata de un filme dirigido por Henry Roosevel. Cuando tenía 9 años, Maya Kowalski ingresó en el hospital Johns Hopkins All Children’s en 2016 debido a una enfermedad rara. Ni ella ni su familia se imaginaban la odisea que los esperaba. Mientras intentaban comprender su enfermedad, los miembros del equipo médico empezaron a poner en duda los lazos que unían a los Kowalski. De repente, el Estado asumió la guardia custodia de Maya, pese a que sus padres estaban desesperados por llevarse a su hija de vuelta a casa. La historia de los Kowalski, contada por ellos mismos, cambiará para siempre tu percepción de la atención pediátrica.

Take Care of Maya | Official Clip | Cooperating | Netflix