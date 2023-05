Netflix: The Witcher vence rumores de cancelación y confirma una quinta temporada

Aunque la serie The Witcher ,de Netflix , ha estado envuelta en rumores de cancelación desde que Henry Cavill abandonó su rol protagónico y fue sustituido por Liam Hemsworth , la tira basada en los libros de Andrzej Sapkowski, tendrá una quinta temporada.

La directora de casting de The Witcher, Sophie Holland, confirmó la noticia y reveló en una entrevista sus planes a futuro ya que Netflix confía plenamente en Lauren Hissrich y su equipo, para seguir la historia.

"Estamos a punto de comenzar a filmar la cuarta temporada con Liam Hemsworth y habrá un pequeño intervalo antes de pasar directamente a la quinta temporada", dijo Holland al medio especializado Deadline.

También comentó sobre el ingreso de Liam Hemsworth en sustitución de Henry Cavill.” Probablemente no comentaré sobre eso. Me encantaría, pero no lo haré. Tengo muchas ganas de ver lo que trae Liam. Tiene una gran base de fans. La cuarta temporada será una buena mezcla de nuevos personajes y rostros conocidos”, dijo.

The Witcher: Temporada 3 | Avance oficial | Netflix

Netflix: Lo que sigue con The Witcher

Los planes sobre un rodaje consecutivo se filtraron en septiembre, cuando Redanian Intelligence reportó que Netflix consideraba filmar las temporadas 4 y 5 con una breve pausa. Los guiones están listos, por lo que la cuarta temporada de The Witcher no se verá afectada por la huelga de guionistas. Si todo sale de acuerdo al plan, el periodo de rodaje comenzará en septiembre próximo y concluirá en mayo de 2024.

thewitcher.jpg

La tercera temporada de The Witcher se estrenará el 29 de junio y será la última en la que veremos a Henry Cavill como Geralt de Rivia. El actor confirmó hace unos meses que no renovaría su contrato con la serie de Netflix, una decisión que sorprendió a todos los fanáticos.

Vale resaltar que The Witcher pudo haber concluido con la temporada 3. En una entrevista con Total Film Magazine, Lauren Hissrich declaró que todos sintieron la partida de Henry Cavill y pensaron en cerrar la historia de Geralt.