Netflix: la serie dramática de diez episodios que cautiva por su polémica trama

Madre de alquiler | Tráiler oficial | Netflix

La serie aborda un tema muy polémico: la gestación subrogada. Y, tomando en cuenta que varias de las tramas que presentan las producciones de Netflix llegan a través de sucesos que les ocurrieron a personas reales, te contamos si realmente este drama es de la vida real.

Netflix: ¿"Madre de alquiler" es una historia de la vida real?

La serie de Netflix “Madre de alquiler” es una controvertida historia que gira en torno a Yeni, una joven que para salvar a su padre de la cárcel se ve obligada a alquilar su vientre a una influyente familia.

Aunque es un tema controversial, “Madre de alquiler” no se basó en una historia de la vida real. En ese sentido, el caso de Yeni, que conmocionó a quienes ya vieron la serie en la plataforma de streaming, solamente fue ficción.

madredealquiler2.png

Pero, aunque es una ficción producida por Netflix, no quiere decir que no pueda ocurrir en el mundo real, aunque no con tantos elementos ficcionados como en la serie.

Es frecuente que este tipo de situaciones ocurran en diversas partes del mundo, pero al ser una práctica que levanta controversias éticas, legales y sociales, se realizan - en varias ocasiones - sin que nadie se entere.