Netflix: la serie de diez episodios con temática queer que compite con And Just Like That

Netflix ha estrenado una serie inspirada en la famosa cinta “The Devil Wears Prada’” y su protagonista es nada más y nada menos que la controversial Kim Kim Cattrall , quien también y contra todo pronóstico, aparece en la segunda temporada de “And Just Like That”.

Al respecto, el anuncio del regreso del icónico personaje de Samantha Jones causó un verdadero revuelo, pero ahora se sabe que solamente se trata de un cameo, pues la actriz ya tiene su propia serie en Netflix, la cual que promete ser la competencia directa del reboot de ‘Sex And The City’.

Netflix: ¿De qué trata Glamorous?

Esta serie es Glamorous, la cual desarrolla una trama en diez episodios, que recuerda a la icónica Miranda Presley. La ficción narra la historia de Madolyn Addison, una magnate del sector del maquillaje y veterana de la edad de oro de las supermodelos, quien es además fundadora y directora ejecutiva de la prestigiosa marca de belleza que lleva su nombre.

En la serie de Netflix, la reconocida ejecutiva está decidida en hacer algunos cambios en su empresa y ve una oportunidad en Marco Mejía, un joven cuya vida parece estancada hasta que consigue entrar a trabajar en Addison.

Allí tendrá la oportunidad de averiguar lo que busca en la vida, quién es de verdad y lo que significa realmente ser queer.

Glamorous | Tráiler Oficial | Netflix

La serie de Netflix, escrita por Jordon Nardino y dirigida por Todd Strauss-Schulson se estrenóel 22 de junio (sí, el mismo día que AJLT), lo que podríamos interpretar como una declaración de guerra por parte de Kim Cattrall hacia Sarah Jessica Parker.

Además de ser una producción protagonizada por una de las máximas rivales de SJP, que se estrena el mismo día que la segunda temporada de "And Just Like That", a esto también se agrega que Glamorous será transmitida por la N Roja, por lo que la competencia no sólo será entre las actrices, sino también entre las plataformas de streaming.