Netflix: la picante serie de 8 episodios ideal para ver en pareja

El título de esta tira de Netflix es Valeria, cuya tercera temporada tiene ocho episodios y que puede ser la recomendación perfecta en caso de que este sea tu plan de fin de semana.

Valeria: Temporada 3 (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Valeria está disponble en Netflix desde hace algún tiempo pero fue recientemente cuando la plataforma estrenó la tercera temporada. Lo que hay que decir también es que es un contenido que debes ver lejos de los más pequeños de la casa porque es de alto voltaje y puede ser ideal para parejas aunque siempre teniendo en cuenta que es una ficción a la cual solo pueden acceder los adultos justamente por el tono de sus escenas.

No obstante, los usuarios de Netflix ha reseñado que se trata de una ficción de las que ver de manera obligada ya que la sensual trama hace de Valeria un contenido que atrapa no solo por su porcentaje picante sino por cómo están representadas no solo las relaciones sexuales y afectivas sino también laborales.

valeria1.png

Netflix: Sinopsis de Valeria

La sinopsis de esta serie erótica que ver en Netflix indica: “Valeria es una escritora que no atraviesa por su mejor momento a nivel profesional y sentimental. La distancia emocional que la separa de su marido, la lleva a refugiarse en sus tres mejores amigas”. De esta manera la "N" roja describe la relación de la protagonista principal con sus amigas quienes también tienen sus highlights dentro de esta trama.