Netflix: La película más romántica y sentimental inspirada en una historia real

Esta cinta, que se estrenó en Netflix hace unos días, cuenta parte de la historia del cantante pop danés Christopher Lund Nissen (o simplemente "Christopher", su nombre artístico) quien ha mostrado además ser un rompecorazones sensible y atractivo.

El cantante de 31 años es famoso en Dinamarca y su mayor éxito es el sencillo de 2016, "I Won't Let You Down", con la cantante estadounidense Bekuh Boom, pero quizá una película de Netflix ayude a aumentar su fama fuera de Dinamarca.

UNA VIDA MARAVILLOSA Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] netflix

Vale destacar que, aunque algunos aspectos están inspirados en la vida real de Christopher, la película es un drama ficticio, en el que Christopher interpreta a un humilde pescador llamado Elliot, que, con muy poco esfuerzo por su parte, salta a la fama tras ser descubierto por un productor tocando un micro abierto en un bar. Es una película en extremo sentimental y uno de los estrenos recomendados de junio en Netflix. y su más que razonable parecido a 'Ha nacido una estrella'.

View this post on Instagram A post shared by Christopher (@christophermusiccom)

Netflix: ¿De qué trata “Una vida maravillosa”

Elliott (Christopher) es un humilde pescador que trata de sobrevivir. No aspira a convertirse en músico profesional. Su amigo Oliver (Sebastian Jessen), sin embargo, sueña con convertirse en una estrella de la canción. Elliott acepta acompañar a Oliver a la guitarra en un concierto, en el que Oliver sabe que estará presente un famoso productor musical. Cuando Oliver se equivoca al cantar, Elliott interviene para salvarle y, he aquí, es mucho mejor cantante que su amigo. Oliver y Elliott se pelean después de la actuación, lo que lleva a Oliver a apartar a Elliott de su vida. Por suerte, la productora musical Suzanne (Christine Albeck Børge) ofrece a Elliott una nueva vida: Acude a su estudio durante unas semanas y ella le convertirá en una estrella.