Netflix: la minisierie alemana de seis episodios que está por destronar a Black Mirror

Su título es “El pasado no duerme” (Sleeping Dog) una miniserie alemana de suspenso que consta de seis episodios de puro misterio, dirigida por Stephan Lacant y que se posicionó como el thriller europeomás reproducido actualmente en Netflix

Al respecto y de acuerdo al sitio especializado FlixPatrol, Black Mirror y El pasado no duerme se ubican los dos primeros puestos del ranking, dejando atrás a Yo Nunca, Sabuesos, Nuestro Planeta, Perfil Falso, Madre de Alquiler, King the Land, Arnold y See You in My 19th Life.

El Pasado no Duerme | Serie | Primer Temporada | Trailer

Netflix: ¿De qué se trata “El pasado no duerme”?

La sinopsis de Netflix indica: “Un prestigioso policía abatido por las presiones del oficio y una fiscal joven y prometedora reabren un caso de homicidio, cada uno por motivos diferentes y, con eso, destapan una caja de Pandora que los lleva a recorrer un sangriento camino marcado por las conspiraciones en lo más profundo del aparato policial… ¿o llega también a las esferas más altas del sistema judicial?”.

elpasado1.png

El adelanto de Netflix de Sleeping Dog concluye: “¿O acaso está relacionado con un ataque terrorista ocurrido un año y medio atrás que conmocionó a la ciudad? La respuesta está conectada con el desgaste que sufrió el oficial, pero, antes, será necesario lidiar con aquello que lo desencadenó, que terminará revelando qué esconde realmente la caja de Pandora”.