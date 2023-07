Netflix: la escalofriante miniserie basada en hechos reales que causa furor

Se trata de "Desaparecida en Lørenskog", una de las últimas adquisiciones del extenso catálogo de Netflix, aunque esta serie ya había salido al aire en 2021 en su país.

desaparecida1.png

Netflix: ¿De qué trata "Desaparecida en Lørenskog"?

La miniserie de Netflix está cautivando a los espectadores con su trama envolvente y emocionante. Esta serie, compuesta por un número limitado de episodios, te adentrará en un misterio lleno de giros inesperados y te mantendrá en vilo.

La historia se desarrolla en el tranquilo pueblo de Lorenskog, donde la esposa de un multimillonario desaparece misteriosamente. A medida que los acontecimientos se desarrollan, los secretos ocultos de la comunidad salen a la luz, revelando una red de intrigas y conspiraciones.

The Lørenskog Disappearance - La desaparición de Lørenskog Trailer - Netflix

Cuenta la historia de la desaparición de Anne-Elisabeth Hagen, una mujer que estaba casada con Tom Hagen y la pareja vivía en una mansión en Lørenskog, un suburbio de Oslo. En octubre de 2018, en extrañas circunstancias, la mujer de 69 años desapareció. Debido a que Tom Hagen era un prominente hombre de negocios, la policía no hizo público el caso, y cuando reveló que había una carta de rescate exigiendo 10 millones de dólares en la criptodivisa Monero para su liberación, según The Daily Beast, la policía le dijo que no lo diera a conocer durante 10 semanas mientras investigaban

La miniserie de Netflix destaca por su excelente reparto, con actores talentosos que interpretan a personajes complejos y multidimensionales. Además, la producción cuenta con una cuidada dirección y una atmósfera visualmente impactante que sumerge al espectador en el suspenso de la trama.

Elenco de Desaparecida en Lorenskog