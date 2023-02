Netflix: el reparto de la serie española "Todas las veces que nos enamoramos"

Se trata de una comedia romántica que promete atrapar al televidente desde el inicio ya que tiene un reparto de actores que se esmeraron en hacer un producto a la altura de lo que los fans se merecen.

Todas las veces que nos enamoramos | Tráiler oficial | Netflix

Con respeto a esto, acá mostramos una breve reseña de quiénes son los actores que darán vida a los personajes de esta serie de Netflix, sobre todo los personajes más importantes.

Netflix: reparto de “Todas las veces que nos enamoramos.

Georgina Amorós es Irene

Se trata de una chica de 19 años de que llega a Madrid en el año 2003 para estudiar dirección de cine, en una época en la que no muchas mujeres se atrevían a ello debido a las limitaciones existentes al momento de encontrar ofertas laborales y oportunidades.

Para cumplir su sueño, deja en su ciudad natal a sus padres y a su novio, con el que tenía muchos años de relación. Con el tiempo, además de enamorarse, forja un camino hacia un futuro, en el que siempre se encuentra a la misma persona.

Carlos González es Damián

Es un chico que tampoco es de Madrid, sino que vivía en las afueras, específicamente en el norte, en un pueblo donde nunca encajó, pues no fue aceptado ni querido en la escuela en la que estudió.

Es por ello que en Madrid se encarga de convertirse en lo que siempre quiso ser. Su vida es una completa locura debido a que le gusta mucho salir de fiesta y por su carácter de impulsivo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCopvK0xP7cc%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamerica (@netflixlat)

Franco Masini es Julio

Su personaje es un joven argentino que está en España y no tiene ninguna vocación, por más que en ese momento se encuentra estudiando para convertirse en abogado, lo cual no era algo que le gustaba mucho.

Este joven es alguien que tiene mucha suerte y, con el pasar del tiempo, llega a probar suerte en la actuación, descubriendo que esa sí podría ser su pasión. En la ficción, es el interés romántico de Irene o, al menos, eso nos hace entender la serie.

Roser Vilajosana es Adri

Si bien Adri no vive en la misma casa que los demás personajes, siempre está metida allí y es parte de la familia que formaron. No paga nada allí, les come su comida y no le importa los líos amorosos de ellos, solo quiere enfocar su vida en el cine.

Kyle Scudder es Mat

Este joven de Estados Unidos es el cuarto compañero de vivienda de los demás personajes y se podría decir que es alguien con mucha suerte en la vida, ya que parece que todo le va bien. Es más, se lleva de la mejor manera posible con sus demás amigos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoru9RbqRhU%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Netflix Espana (@netflixes)

Blanca Martínez es Jimena

Esta actriz es la primera vez que trabaja en una producción delante de cámaras. Al igual que sus demás compañeros de piso, no es de Madrid, por lo que tiene unas ganas tremendas de salir adelante y comerse el mundo entero.

Jimena, quien llega de Huesca, es la más estudiosa de todos sus compañeros y trabaja para poder solventar sus gastos. Se podría decir que es la más madura y responsable de todos, así que se encarga de encarrilar a sus amigos cuando parecen perder los papeles.