Netflix: Así se preparó Iván Hochman para interpretar a Fito Páez

En una entrevista para Nosotros a la mañana (eltrece) el protagonista de la serie de Netflix reveló cómo se preparó para encarnar a la mítica estrella del rock nacional, ofreciendo detalles de su radical cambio de hábito para obtener una muy cercana caracterización del intérprete de Brillante sobre el mic.

Entre los detalles que ofreció, Iván Hochman indicó que bajó unos siete kilogramos de peso. “Pero la producción me dijo que fuéramos más allá porque Fito en esa época no comía, era muy flaco”, explicó.

Netflix: Los cambios a los que se sometió Iván Hochman

Además de sus hábitos alimenticios, el actor también hizo énfasis en el cuidado de su piel. “Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No solo no tomaba, sino que me ponía protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz”, comentó el actor de Netfix.

En cuanto a su cabello, Iván Hochman indicó que usó extensiones, pelucas y maquillaje para parecerse aún más a Fito Páez.

También contó fue su encuentro con Fito Páez, el que hizo para prepararse y conocerlo en profundidad.“Fue muy loco encontrarnos con estas personas reales. Creo que todos lo encarnamos desde un lugar profesional, viéndolos casi como un objeto de estudio del que vimos su música, recorridos, sus formas. Cuando los encontramos creo que, por eso, fue desde un lado bien profesional”, aseguró Iván.