Netflix: así anunciaron la segunda temporada de "Fubar"

Vale recordar que “Fubar” fue estrtenada en mayo en la plataforma, saltando al puesto número 1 en el Top 10 semanal de Netflix en 90 países de todo el mundo, consolidando su renovación después de una buena reacción a los episodios durante todo su recorrido de 28 días por parte de los espectadores.

FUBAR | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: ¿Cuándo será el estreno de Fubar?

Sin embargo, además del anuncio de renovación, Netflix no ha dado más detalles, ya que no está claro cuándo se estrenará, pero probablemente no estará en producción en un futuro cercano.

Uno de los condicionantes para ello es la huelga de guionistas de la WGA retrasará varios proyectos, por lo que la escritura de guiones no se reanudará hasta que se llegue a un acuerdo, por lo que todas las noticias de renovación tienen un carácter a largo plazo.

En ese sentido, Netflix confirmó el destino de' 'Fubar' durante el Tudum Global Fan Event, que también incluyó muchas más noticias. Para agradecer a los fanáticos, lanzó este clip de tomas falsas que se publicó también en redes.

'Fubar' trata sobre un agente de la CIA al borde de la jubilación, cuya vida cambia cuando un impactante secreto familiar sale a la luz. Junto a Schwarzenegger figuran nombres como Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster o Travis Van Winkle. El actor la presentó como respuesta a las plegarias por otra 'Mentiras Arriesgadas':

"Bueno, aquí está. Fubar te pateará el trasero y te hará reír, y no solo durante dos horas. Teneis una temporada completa. Ha sido un placer trabajar con Nick, Skydance y Netflix para darles a mis fans exactamente lo que estaban esperando".