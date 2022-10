Murió Robbie Coltrane, el actor que le dio vida a Hagrid en Harry Potter

“Se lo recordará durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo y por el que recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana desde hacía más de veinte años" dijo su representante.

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su muerte, sin embargo, las redes se han inundado de cientos de mensajes dedicados al gran Hagrid, para darle el último adiós.

La trayectoria de Robbie Coltrane

Robbie Coltrane tenía una gran trayectoria como actor. Además de convertirse en Hagrid en Harry Potter, también tuvo destacados personajes, como Valentin Dmitrovich Zukovsky en James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), protagonizadas por Pierce Brosnan.

Asimismo, se ganó a miles de fanáticos por su papel como Dr. Edward Fitz Coltrane, el psicólogo forense del drama televisivo de asesinatos Cracker (1993), por el que ganó tres premios British Academy Film Awards (Bafta) consecutivos a mejor actor. También fue nominado a ese galardón por su participación en el drama National Treasure (2016) y Tutti Frutti (1987).

Aunque no cabe dudas, que su personaje de Hagrid se ganó el corazón de todos. Recordemos que su debut como Hagrid fue en la primera película de la saga: Harry Potter y la piedra filosofal (2001). Y no pasó mucho tiempo cuando se convirtió en uno de los personajes más aclamados de la historia. De hecho, la autora de la historia, JK Rowling, dijo que Robbie Coltrane estaba en la parte superior de su lista para interpretar a Hagrid desde un principio.