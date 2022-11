Muere el actor que le dio voz al Sombrero Seleccionador de Harry Potter, Leslie Phillips

Netflix estrenó The Crown 5: Todas las controversias alrededor de esta temporada

Este miércoles se confirmó su muerte a los 98 años, y aunque no se conoce aún la causa de su muerte, los fanáticos han pasado el día recordando la icónica escena donde le puso voz al Sombrero Seleccionador de Harry Potter, pues era el encargado de elegir y comunicar a cuál de las cuatro casas era destinado el alumno.

La historia de Leslie Phillips y su paso por Harry Potter

Nacido en el conocido distrito londinense de Tottenham en 1924, comenzó su carrera siendo solo un adolescente en producciones como La ciudadela, en 1938; Cuidado con lo que haces, en 1938; o El príncipe trovador, en 1939. Su carrera estuvo ligada al teatro hasta que fue llamado a combatir durante la Segunda Guerra Mundial.

A su vuelta de filas, Leslie Phillips retomó una gran carrera que empezó a crecer con la llegada de los años 60 gracias a películas como Carry On Nurse (1959), Carry On Teacher (1959) y Carry On Constable (1960). Sus trabajos más recientes fueron como secundarios en títulos tan conocidos como: Memorias de África, El imperio del sol o Lara Croft: Tomb Raider. En el año 2007 fue nominado a un premio BAFTA como Mejor actor de reparto por su interpretación en Venus.

El sombrero seleccionador (Audio Latino) - Harry Potter y La Piedra Filosofal [HD]

Pero sin dudas, su último gran éxito fue sin aparecer en pantalla, realizando el trabajo de actor de doblaje en la saga Harry Potter. Phillips puso voz al sombrero CGI que decide a qué casa pertenece cada nuevo alumno de Hogwarts. El intérprete es recordado por poner su voz a tres versiones originales de la saga, participando en la última de ellas, como fueron: Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara de los secretos y Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2.