Michael J. Fox causa furor al reunirse con el elenco de Volver al Futuro

Michael J. Fox y el resto del elenco se reunieron para formar parte de la convención FAN EXPO que se realizó en Portland, Estados Unidos.

La épica reunión fue captada en imágenes que han dado la vuelta al mundo; incluso, fueron compartidas por los famosos actores en sus perfiles de redes sociales. "Encontré el condensador de flujo. Nos trajo a todos de vuelta al 2023 justo a tiempo para FAN EXPO Portland", escribió Christopher Loyd como mensaje en dichas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCo5JtT1p0IU%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd)

"Wow, honestamente, la pasé de lo mejor hoy con mi familia de Back to the future Tom Wilson, Christopher Loyd, Michael J. Fox, Jonathan Frakes. Tantos momentos divertidos de fanáticos también", escribió Thompson. "Ok, entonces esto pasó, 2023", dijo por su parte Wilson.

Michael J. Fox: la reunión que causó furor en Internet

En Internet, la reacción de los usuarios no se hizo esperar aplaudiendo este reencuentro. "Esta foto es legendaria y mi publicación favorita del 2023"; "¡¡¡¡Te quiero!!! ¡Me encantaría conocerlos a todos! ¡¡¡¡¡Back to the future, ustedes son mis favoritos!!!!! ¡Literalmente podría verlos todo el tiempo!"; "Fue tan increíble poder conocerlos chicos y conseguir mi foto con ustedes cuatro. ¡¡Gracias por el post y gracias especialmente por estar allí en la con este fin de semana pasado!!", fueron algunos comentarios.

back2.png

Aunque los seguidores de la famosa saga han pedido una cuarta parte de Back to the future, las posibilidades son escasas debido a que Michael J. Fox tiene varios años luchando con la enfermedad de Parkinson.