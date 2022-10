¿Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis harán Freaky Friday 2?

UN VIERNES DE LOCOS (FREAKY FRODAY) (TRÁILER OFICIAL) (LATINO) (1080P HD)

Durante una charla con sus fans, aseguró que no dudaría en filmar la segunda película, en donde ambas encarnaron en la cinta de manera muy divertida, la relación complicada de una madre estricta y los dramas de una adolescente de preparatoria en su etapa de rebeldía.

“Absolutamente. De hecho, mi respuesta sería ¡duhh! Lindsay Lohan y yo somos amigas, recientemente leí algo que me envió. Apenas nos texteamos y me dijo: ‘oye, Jamie es Lindsey’ y yo dije: ‘¿sí?, ¡demuéstralo! Yo pruebo a la gente para asegurarme que sí sean ellos y que no sea una estafa o un robo de información vía telefónica… como sea, bueno Un viernes de locos remake, ¡absolutamente!”, dio a conocer la actriz.

jamie-lindsay2.jpg

Los proyectos de Linsday Lohan y Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis actualmente está realizando la promoción de la última entrega de la saga Halloween, en la que interpreta a Laurie Strode.

Por su parte, Lindsay Lohan se prepara para el estreno de una nueva cinta en la plataforma Netflix titulada “Navidad de golpe”, lo que marcaría su regreso al cine tras estar alejada desde 2019. La película es una comedia romántica ambientada en navidad, en la que interpreta a una joven empresaria y pendiente de la moda, que pierde la memoria en un accidente y encuentra el amor en un joven hombre viudo y con una hija.