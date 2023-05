¿Lanzarán una nueva versión de "Volver al futuro"? Esto dijo Michael J. Fox sobre ello

Michael Fox (1).jpg La fundación de Michael J. Fox hizo un gran descubrimiento

Fox fue sin duda una de las figuras más famosas de la época de los 80 luego de su paso por esa película, por lo que recientemente en una entrevista con la revista Variety l preguntaron sobre esa posibilidad, dando como recientes ejemplos a filmes como "Eso", "Charlie y la Fábrica de Chocolates" y "Los Cazafantasmas".

Las palabras de Michael J. Fox sobre un posible reboot de "Volver al Futuro"

Son muchas las especulaciones sobre esta posibilidad, pero hasta los momentos no hay una respuesta de parte de los creativos de Hollywood sobre esta posibilidad, sin embargo su protagonista original fue muy enfático al decir que esta idea no legrada mucho.

“No soy fanático. Ya me han pagado. Pero eso no significa que piense que sea una buena idea. No creo que sea necesario. Creo que Bob y Bob han sido muy inteligentes al respecto. No creo que sea necesario reiniciarlo porque ¿vas a aclarar algo? ¿Vas a encontrar una forma mejor de contar la historia? Lo dudo”, expresó de manera muy clara al respecto.

image.png

El actor también confesó que le hubiese gustado mucho ser parte de una cuarta entrega, a pesar que nunca se habló de manera real sobre ello, además que sus problemas con el Parkinson le hubiesen impedido desempeñarse como hubiese querido.

“Estoy seguro de que alguien lo pensó, pero yo estaba en las primeras fases del Parkinson en ese momento, así que no sé si hubiera querido asumirlo. Justo después de que a la tercera parte le fuera bien, podría haber habido conversaciones al respecto, pero nunca me involucré en ellas”, destacó.

Sin embargo Christopher Lloyd, quien interpretó al excéntrico doctor Emmet Brown su le gustaría que esto suceda e incluso ve como una posibilidad que pueda regresar a su papel, aunque afirmó que debe ser una gran idea para poder aceptar.

image.png

“Me encantaría hacer una secuela, pero creo que Bob Zemeckis y el productor Steven Spielberg sentían que habían contado la historia en los tres episodios. Pero si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película podría suceder”.