La Historia Sin Fin: el clásico que está en la mira de Hollywood

Dustin y Suzie cantan "Never Ending Story" [Clip] | Stranger Things | Netflix

Por ello, Stranger Things y su pequeña referencia al filme ocasionó toda una revolución entre quienes sacaron la referencia y, obviamente, cantaron junto a Dustin y Suzie, encendiendo los bombillos de los productores cinematográficos en Hollywood, quienes no quieren dejar pasar la oportunidad de hacer un reebot de la película.

La Historia Sin Fin en la mira

El medio deadline dio la primicia. Y es que, en medio del auge que ha tenido The Rings of Power y House Of The Dragon con las precuelas de dos historias que pisaron fuerte en la industria del entretenimiento mundial, un productor le reveló al medio cuál sería la próxima aventura que llegará en un futuro no tan lejano.

La Historia Interminable (Trailer español)

La respuesta sorprendió a más de uno. Tienen en mente traer La Historia Sin Fin. “Resulta que un puñado de streamers y estudios, en ambos lados del Atlántico, están persiguiendo los derechos de pantalla de la amada propiedad del difunto autor alemán Michael Ende. Hemos hablado con varias partes interesadas y escuchamos que hay ofertas multimillonarias sobre la mesa. La agencia alemana AVA representa al patrimonio, pero se negó a comentar”, reseñó Deadline.

Por su parte, Rotten Tomatoes publicó que las productoras de la franquicia Star Wars, Kathleen Kennedy y Appian Way apuntan al inmediato desarrollo de La Historia Sin Fin.

Por ahora solo las detiene el tema de los derechos, pero esperan que se solvente esta situación para comenzar a trabajar en el clásico de los años ochenta.