La confesión de Matt Damon que sorprendió a todos

Precisamente Damon ofreció unas recientes declaraciones, en las que sorprendió al revelar que tenía planeado tomarse un descanso de la actuación durante un tiempo, sin embargo solo había una sola manera de no hacerlo: "La única condición para no tomarme un descanso era si Christopher Nolan me llamaba" , admitió.

OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD

La película se centra en la personada encargada de liderar el Proyecto Manhattan (Cilian Murphy), el cual desarrolló la peor arma jamás conocida por la humanidad. El resto del impresiónate reparto lo completan además de Damon: Florence Pugh, Emily Blunt y Rbert Downey Jr.

¿Por qué Matt Damon quiere tomarse un descanso de la actuación?

Cuando Matt Damon estaba listo para tomarse un descanso, recibió un llamado del prestigioso director, debido a que antes ya había hecho un acuerdo con su esposa de tomarse unas largas vacaciones, siendo uno de los motivos el hecho de que no pasaba por un buen momento en su carrera.

"Sin nombrar ninguna película en particular, creo que a veces te das cuenta de que estás en una película que no es lo que tú esperabas y aun así la haces", expresó y sumó: "Estás a mitad de producción, todavía te quedan meses por delante, te has traído a tu familia hasta aquí y les has causado molestias”.

image.png

Seguidamente profundizó un poco más: “Recuerdo a mi mujer tirando de mí porque yo había caído en una depresión y pensaba: 'Pero, ¿qué he hecho?'. Y ella me dijo: 'Ya estamos aquí. Es en gran parte gracias a ella que me enorgullezco de ser actor profesional. Y serlo implica ir y hacer 15 horas al día, darlo todo incluso cuando sabes que es un esfuerzo perdido".

“Eso sin saber si estaba o no trabajando en algo, porque él nunca avisa. Tan solo llama de repente y así fue”, continuó y luego fue muy claro en admitir la verdadera razón sobre ello: “Llegamos a un acuerdo haciendo terapia de pareja de que la única condición para no tomarme ese descanso era si Chris Nolan me llamaba”.