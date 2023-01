Kim Kardashian: Así será el debut de sus hijos North y Saint en el cine

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnC0oqXI_9k%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Nick Jr. (@nickjr)

Esto significa que los dos hijos mayores de Kim Kardashian y el rapero Kanye West tendrán los primeros créditos de actuación oficiales. Sin embargo, no es la primera vez que están en un show, ya que ambos han aparecido como ellos mismos en los reality shows de televisión de la familia, Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians.

"¿Quién está listo para otra aventura PAWsome en la pantalla grande?" la película animada bromeó mientras los hijos de Kim Kardashian debutaban con un elenco de superestrellas que incluyó a Kristen Bell, Serena Williams y Taraji P. Henson.

Vale destacar que los hijos de la famosa socialité son grandes fanáticos de la serie y se divirtieron mucho viendo la película original, que se enfoca en rescatar perros en entrenamiento.

Kim Kardashian en Paw Patrol

Aunque es el debut de sus hijos, ya en 2021, Kim Kardashian celebró su papel de dobladora con una proyección privada de Paw Patrol: The Movie en Cinépolis en Pacific Palisades, California, donde a North y Saint se unieron los hijos menores de Kim y Kanye West, Chicago West, 5, y Psalm West, 3.

Sus cuatro pequeños ya han demostrado su amor por la cámara protagonizando una sesión de fotos inspirada en las leyendas del hip hop y copando TikTok con tutoriales de maquillaje, vídeos de slime y hasta un vídeo de recetas de batidos.