Keanu Reeves: todo lo que se sabe sobre John Wick 4

En la cuarta entrega de John Wick, Keanu reeves aparecerá como el asesino a sueldo que deberá enfrentarse a nuevos escenarios peligrosos en grandes y conocidos lugares como el museo de Louvre, en París.

keanureeves4.png

Keanu Reeves y lo que se sabe de John Wick 4

Como el actor tiene acostumbrados a los seguidores de la saga, en la cuarta entrega también se hará gala de espectaculares peleas, así como persecuciones y la trágica premisa de que solo hay “una salida” y “no hay camino de vuelta atrás”.

Sin embargo, son muchos los detalles que quedan pendientes por saber sobre esta cuarta película, aunque semanas atrás se había anunciado que Keanu Reeves repetirá su popular personaje en el largometraje derivado del universo John Wick.

keanureeves3.jpg

El film lleva por título Ballerina y a la cabeza del proyecto está Ana de Armas. A esta cinta, que actualmente tiene como escenario de filmaciones la ciudad de Praga, se unirá Ian McShane, Anjelica Houston y Lance Reddick.

En John Wick 4 regresará McShane como Winston y Reddick como Charon, junto con los recién llegados Bill Skarsgård que interpreta al antagonista The Marquis. Por su parte Shamier Anderson dará vida a The Tracker y Clancy Brown será The Harbinger. En la cuarta entrega también presentará a los personajes Caine (Donnie Yen) y Shimazu (Hiroyuki Sanada), quienes se enfrentarán entre sí.