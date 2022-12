James McAvoy a un paso de retirarse del cine: sus razones

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCKwxOjMFsQV%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal)

En una entrevista con el medio “The Observer”, James McAvoy destacó que está entusiasmado por su familia y que esto lo ha hecho pensar en su retiro de la actuación, porque le gustaría disfrutar de su familia y su trabajo llega a ser sumamente demandante. Sin ningún tipo de recelos aseguró que no quería “pasar todos mis días en el set”.

La decisión de James McAvoy

James Mcavoy afirmó que ya ha comenzando a ir más despacio en su carrera actoral para poder ser un “miembro presente en la familia” y disfrutar de sus seres queridos, como su bebé recién nacido.

“Puse mucho en el trabajo y me encanta. Pero no quiero vivir para trabajar. La industria es genial y me ha dado una vida increíble. Pero, sobrevive gracias a la naturaleza sacrificial de la interpretación. La industria del cine o la industria de la televisión simplemente te están agotando”, dijo.

jamesmcavoy2.jpg

Destacó que quiere evitar una separación de su esposa y no desea estar lejos de sus hijos como consecuencia de poner como prioridad el trabajo y no a ellos. “¿Sigo persiguiendo, sigo progresando, sigo tratando de subir la escalera, la montaña, todo ese tipo de cosas? ¿O sigo disfrutando del hecho de actuar, pero quitando el pie del pedal? Y no sentir que nunca volveré a trabajar. O que voy a perder el impulso, que podría decirse que tengo, si simplemente no acepto todos los grandes trabajos que se me presenten. Tienes que reducir un poco la velocidad”, apuntó.

James McAvoy destacó que tiene la idea de que no se poder ser cineasta todo el tiempo y, a la par, estar presente en la familia, por lo que al final, algo llega a romper. “Simplemente no es posible ser un miembro presente de la familia si eres cineasta todas las semanas del año, todos los meses del año".