Impresionante cambio: así luce hoy la actriz de Bridgerton, Nicola Coughlan

"Me merezco una medalla... Me la merezco, es la verdad", escribió la actriz irlandesa sobre una historia de Instagram donde aparece en ropa deportiva, aparentemente luego de haber cumplido con su rutina de ejercicios y además, por lograr tener la disciplica para levantarse temprano, ejercitar y luego ir a trabajar.

Bridgerton.webp Foto: Captura de pantalla/ Instagram de Nicola Coughlan

Algo que ha logrado Nicola Coughlan, es acercarse cada vez más a su público, hablando con total normalidad de su cuerpo, incluso ha confesado cómo le afectan los comentarios negativos en su contra.

“Hola, quiero decirles una sola cosa: si tienen una opinión sobre mi cuerpo, por favor no la compartan conmigo”, escribió la actriz en un posteo a principio de años, donde expresó cómo se siente frente a esos mensajes. Y más adelante agregó: “Muchas personas son muy amables y no buscan ofenderme, pero yo soy un ser humano y es muy difícil procesar el peso de cientos de opiniones sobre mi cuerpo que me mandan directamente todos los días”, cerró.



Sin embargo, esto no la ha frenado a mostrarse libre en sus redes sociales, y a medida que comparte sus fotografías, es notable el cambio físico que ha logrado, actualmente luce con cabello corto, lo que le da un look bastante relajado, divertido y muy elegante a la vez. Además, son muchas más las personas que le explotan sus publicaciones de comentarios hermosos, diciéndole cuánto la admiran y lo mucho que disfrutan de verla en la piel de Penelope Featherington en 'Bridgerton'.

¿Cuál es el rol de Penelope en Bridgerton 3?

Tras el éxito de sus dos primeras temporadas, hay gran expectativa de los fanáticos por lo que será la próxima entrega de Bridgerton. Y se rumora que la trama se centrará en el romance entre Penelope y Collin Bridgerton, algo que tomó por sorpresa a los usuarios de Netflix y que muchos, fueron críticos con este giro de la historia.

Sobre esto también se pronunció Nicola Coughlan en su Instagram y escribió: “Muchas personas se han enojado conmigo por las cosas que ha hecho Penelope, pero yo no las hice porque es un guion y yo lo único que hago es leer las palabras y actuar. Por favor, sean amables conmigo”, dijo.

Y más adelante agregó: “Nunca tendré nada para decir sobre las historias, en qué orden van, quién sale en los anuncios, quién hace qué entrevista con la prensa... Eso está mucho más allá de mis capacidades. Yo estoy aquí para hacer actuar y no tengo elección en la mayoría de las cosas”, manifestó la actriz.