¿Henry Cavill será el próximo James Bond?

Uno de los actores del momento es, sin dudas, el británico Henry Cavill . La estrella de Hollywood no solo ha destacado en sus roles en la plataforma Netflix como protagonista de The Witcher y la recién estrenada segunda parte del filme Enola Holmes.

Sin embargo, no es un secreto que los fans esperan verlo en uno de los roles más icónico de la industria del cine: James Bond, el agente 007. El nombre de Henry Cavill ha estado en la lista de los actores que podrían reemplazar a Daniel Craig como el próximo súper agente.

No es la primera vez que el británico interpreta a agentes secretos. Lo hizo en The Man from U.N.C.L.E. y Mission Impossible: Fallout. Vale recordar también que también estará junto a Bryce Dallas Howard y el debut de Dua Lipa como actriz en otra cinta de agentes: Argylle.

¿Henry Cavill interpretará a James Bond?

Los fans han sido grandes impulsores de esta propuesta. Están ansiosos por ver a Henry Cavill de traje, con licencia para matar y tomando un vodka martini en medio de una misión secreta inaugurando la nueva época de 007.

Ahora, ha sido el mismo actor quien ha hablado al respecto y lo hizo en una entrevista para USA Today. “Quién sabe, supongo que el tiempo lo dirá. Teníamos que tener este personaje un poco más grande que la vida en juego, con el que realmente pudiéramos divertirnos”, dijo sobre el protagonista de Argylle, película en la que lo acompaña este elenco de lujo: Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose y Samuel L. Jackson.

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

Henry Cavill también destacó que le parece “enormemente halagador leer esos artículos que aparecen todo el tiempo sobre James Bond y quién es el favorito. Lo disfruto, por supuesto. Pero se trata de cuánto tiempo tengo y estos roles deben ser respetados porque hay que trabajar mucho en ellos. No puedes simplemente saltar de un papel icónico a otro sin tiempo para prepararlos”, asomando que está ocupado con sus nuevas responsabilidades actuales como Superman.