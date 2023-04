HBO: Revelan detalles de la filmación de The Last of Us 2

Una de las series más impactantes de HBO es, sin dudas, The Last of Us y la confirmación de una segunda temporada ha puesto en expectativas a los fans de la tira basada en el videojuego del mismo nombre.

thelastofus2.jpg

HBO: Lo detalles de The Last of Us 2

“Joel, un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir”, dice la sinopsis oficial en HBO.

El medio especializado Deadline publicó que la segunda temporada de The Last of Us se establecerá en Vancouver. Aquel detalle no resulta un detalle menor: la segunda parte del videojuego que comenzó en 2013, desarrolla un fragmento importante de su historia en el noreste del Pacífico.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

Hasta ahora se desconoce con exactitud cuándo iniciará el rodaje. En el caso de la primera entrega, la grabación se ha llevado adelante durante 2021 en Calgary, Texas, Wyoming y Missouri.

En cuanto a los nuevos personajes, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann explicaron: “Diré que a pesar de que teníamos luz verde para una temporada de televisión, Neil y yo sentimos que no podíamos simplemente hacer una temporada de televisión sin considerar lo que vendría después. Hay más The Last of Us por venir. Creo que el equilibrio no siempre se trata de un episodio o incluso de un episodio a otro, sino de una temporada a otra. Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante”.