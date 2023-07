HBO Max: Lo que molestó a Sarah Jessica Parker de la aparición de Kim Cattrall en And Just Like That

HBO Max: Lo que molestó a Sarah Jessica Parker de la aparición de Kim Cattral a And Just Like That

HBO Max logró reunir, en la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de Sex and the City, al elenco original de cuatro amigas que protagonizaron la famosa serie de los noventa y cuya continuación ha causado impacto.

El regreso de Kim Cattrall y su aparición en la serie ha causado molestias en el elenco. Ha trascendido que las ex coprotagonistas de Sex and the City de Kim Cattrall, incluida Sarah Jessica Parker, no están emocionadas porque la noticia de su próximo cameo en And Just Like That, de HBO Max, se filtró demasiado temprano.

Fue Kim Cattrall quien confirmó el 1º de junio que volvería a interpretar brevemente su papel de Samantha Jones en la segunda temporada actual de la serie secuela, un día después de que Variety informara que ella había filmado una aparición sorpresa sin interactuar con el elenco o el showrunner Michael Patrick King.

HBO Max: la molestia de Sarah Jessica Parker

Desde ese momento, habló sobre su regreso a la serie en la prensa. La noticia llega en medio de años de rumores de tensiones entre la actriz y Sarah Jessica Parker, quien interpreta al personaje principal Carrie Bradshaw.

"No podría haber estado más molesta", le dijo Parker a Andy Cohen en Radio Andy de Sirius XM el 29 de junio, con respecto a la filtración de noticias del cameo. "Es un gran fastidio porque habría sido como fuegos artificiales en el medio. Además, porque quiero asegurarme de que las expectativas sean reales".

Sarah Jessica Parker habló sobre el cameo de Cattrall, que sigue a una conversación de texto entre los personajes de las actrices en el final de la primera temporada de la serie de HBO Max. "Es un pequeño intercambio que es feliz y dice todo sobre su relación", le dijo Parker a Cohen. "Llega en un momento significativo de la serie".