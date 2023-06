HBO Max: Kim Cattrall vuelve a ser Samantha Jones para And Just Like That

Aunque la enemistad entre las actrices Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker continúa, finalmente el icónico personaje de Samantha Jones volverá a las pantallas, a través de HBO Max en la serie And Just Like That , la secuela de la famosa tira Sex and the City.

Se trata de una noticia totalmente inesperada, confirmada por la revista Variety, donde se publicó que Kim Cattrall volverá al universo de ficción de Sex and the City, con una única escena que grabó para And Just Like That en marzo de 2023 en Nueva York.

Si embargo, este acuerdo de retorno no implica el fin de la enemistad pública entre Cattrall y Sarah Jessica Parker, protagonista de la tira. La actriz grabó su escena de And just like that, la secuela de la mítica serie de HBO Max sin ninguna de sus antiguas compañeras, lo que incluye a Sarah Jessica Parker pero también a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

andjustlikethat.jpg

La enemistad surgió cuando Sarah Jessica Parker unió fuerzas con Michael Patrick King, guionista de Sex and the City y responsable de las películas posteriores, para retomar las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte. En esa ocasión a Kim Cattrall no se le consultó si quería estar.

Ya la actriz se había negado a rodar una tercera entrega cinematográfica tras leer un guion, había expresado abiertamente que no sería Samantha nunca más y, además, aireó públicamente su enemistad con Parker.

HBO Max: las peticiones de Kim Cattrall para volver

Para And Just Like That, de HBO Max, tanto el showrunner de la serie como Parker, Nixon y Davis, que son productoras ejecutivas de la secuela, decidieron incluir de forma indirecta el personaje de Samantha Jones. Se explicó que Carrie y Samantha habían dejado de ser amigas por motivos laborales y, contra todo pronóstico, mediante mensajes de texto se reconciliaron tras la muerte de Mr Big (Chris Noth).

And Just Like That - Temporada 2 | Tráiler oficial | HBO Max

No era la misma amistad, en parte porque Samantha vivía en Londres, pero dejaban la puerta abierta a retomar su amistad. Luego, para la segunda temporada, fue Casey Bloys, responsable de contenidos de HBO Max, quien logró el retorno al llamar a Kim Cattrall para que retomara el personaje de Samantha Jones. Ella accedió. Eso sí, con unas condiciones peculiares.

Entre esas peticiones estuvo no coincidir en el rodaje con Parker, Nixon y Davis. Ni las vio, ni habló con ellas. Su breve participación comportó el regreso de Patricia Field, la icónica responsable de vestuario y volvió al universo de ficción para vestir a Cattrall para la ocasión. La escena que grabó pertenece al pertenece al último episodio de la segunda temporada que se estrena el 22 de junio.