HBO: El impactante tráiler de And Just Like That y su fecha de estreno

Carrie Bradshaw ya tiene confirmado su regreso a HBO. La plataforma ya estrenó el trailer de la segunda temporada de la secuela de Sex And The City, And Just Like That y también dio a conocer cuando será su estreno.

Luego de meses de espera, se supo que el reebot de Sex and The City se estrenará en junio. Y aunque HBO no ha especificado el día exacto en el que estará de vuelta en las pantallas, por lo menos ahora sabemos que queda un poco más de un mes de espera.

Con el anuncio también llama la atención el contenido del tráiler, el cual muestra una serie de sorpresas en la serie que sigue la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, además de mucha moda y looks arriesgados. https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZsBBc9lzgg%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by And Just Like That... (@justlikethatmax) HBO: Lo que viene en And Just Like That El adelanto de HBO muestra a Lily, la hija que comparten Charlotte y Harry, quien ya está lista para perder su virginidad, algo que claramente sus papás no veían venir y a lo que reaccionaron con mucho shock. Asimismo, en esta segunda temporada será cuando Miranda dé el siguiente paso en su relación con Che, tras su separación de Steve. En cuanto a Carrie, después de sufrir la muerte de Mr. Big y de aparentemente tener sexo sin compromiso, la parte final del tráiler revela el tan esperado regreso de su ex, Aidan Shaw. And Just Like That Season 2 | Official Teaser | Max Sin embargo, lo que ocurrirá entre ellos aún no se sabe y aunque las fotos de los paparazzi revelan que podría pasar algo serio , hay que recordar que para la primera temporada, el creador de la serie engañó al público con algunas “tomas”, así que en realidad, no se sabe con certeza qué esperar de esta relación que en el pasado fue on & off. Sin embargo, es importante mencionar que Sarah Jessica Parker compartió hace algunas semanas un álbum de fotos en el que se deja ver tomada de la mano del personaje de John Corbett (Aidan) mientras pasean por las calles de Nueva York. Sobre el pie de foto de su publicación escribió: “Shh. No le digan a nadie”.

