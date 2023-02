Gracias a la tecnología: Bruce Willis seguirá actuando

Esto lo dio conocer el diario británico The Telegraph, luego de que ya hace hace un tiempo la familia del actor había anunciado su retiro de la industria debido a que su enfermedad neurológica le afecta el habla, la escritura y el lenguaje.

Esto no sería la primera vez que que ocurre, debió a que Willis ya había dado el permiso a una empresa estadounidense, la misma a la vendió sus derechos, para que realizar un video publicitario para un servicio telefónico ruso.

Christina Applegate se retira de la actuación: los motivos de su "despedida"

Recientemente, Christina Applegate dio una entrevista a Los Ángeles Time, donde contó que se retira de la actuación, al menos de forma temporal.

"Ahora mismo, no podría imaginarme levantarme a las 5 de la mañana y pasar de 12 a 14 horas en un set de grabación. No tengo eso en mí en este momento", señaló la actriz en la charla. Y más adelante, contó que tiene planeado dedicarse a la producción y hacer doblajes "para ganar algo de dinero y asegurarme de que mi hija se alimenta y estamos en casa", sostuvo.

Asimismo, la actriz reveló que pasaron meses para que pudiera ver la última temporada de Dead to me. "No me gusta verme lidiando... Además, engordé 18 kilos debido a la inactividad y a los medicamentos, y no me veía ni me sentía yo misma", expresó Christina Applegate al medio.