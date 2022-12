Globos de Oro: Jenna Ortega nominada a Mejor Actriz por Merlina

Jenna Ortega, criada en california en una numerosa familia, fue una chica Disney en su infancia y fue elegida para el rol estelar en Stuck in the Middle, serie de televisión que narra las aventuras familiares de una niña y sus altibajos como la hermana de enmedio.

wednesday2.jpg

La protagonista de la serie basada en el comics de LA familia Addams escaló poco a poco hasta ser escogida como la Merlina de Netflix en la serie a cargo de Tim Burton, arrojando resultados inmejorables.

Ha sido precisamente este rol el que le ha valido la nominación en los Globos de Oro a Mejor actriz en serie de comedia o musical, compitiendo contra otras grandes luminarias de la pantalla chica como Quinta Brunson por Abbott Elementary (100%), Selena Gomez por Only Murders in the Building (92%), Jean Smart por Hacks (96%) y Kaley Cuoco por The Flight Attendant (90%). Esta es la primera vez que Jenna es nominada para los Globos de Oro y sus fans ya lo están celebrando en redes sociales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmFYzVRrEFZ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamerica (@netflixlat)

Globos de Oro: ¿De qué se trata Merlina, la serie de Jenna Ortega?

Merlina sigue los años de la joven Addams como estudiante, intentando dominar su emergente habilidad psíquica mientras trata de resolver un misterio que enredó la vida de sus padres. La heroína principal es tan extravagante como fascinante y vaya que logró conectar con una buena parte del público, con muchos usuarios de las redes sociales asumiendo su personalidad, dando forma a una nueva ícono de la cultura pop en el siglo XXI que ya tenía bastantes fans gracias a las serie de los años sesenta y las películas de los noventa.