Finalmente, Ellen Pompeo revela la razón de su salida de Grey´s Anatomy

Sin embargo, ahora reveló la razón por la que decidió dejar de formar parte del elenco de Grey´s Anatomy. La actriz sabía que era hora de dejar el drama médico, porque tenía miedo de lo que sucedería si no lo hacía.

"Tengo que mezclarlo un poco", dijo en entrevista a The Drew Barrymore Show el 13 de diciembre. "Tengo 53 años, mi cerebro es como huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo. No puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHiybOPAJG_%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ellen Pompeo (@ellenpompeo)

Por ello, el hecho de que Ellen Pompeo deje Grey's, donde ha sido Meredith Grey por 19 años, le da la oportunidad de finalmente extender un poco sus alas.

"Me refiero a 19 años, eso es más de lo que la gente mantiene a sus hijos en su casa", le dijo a la presentadora y actriz Drew Barrymore. "La gente mantiene a sus hijos en su casa hasta que tienen 18 años y luego los envían a la universidad, así que esto es como irme a la universidad".

¿Qué hará Ellen Pompeo tras salir de Grey´s Anatomy?

Sin embargo, la salida de Ellen Pompeo de la serie ha dejado una serie de incógnitas entre los seguidores de la serie, preguntándose lo que vendrá para ella luego de su salida. "Tengo mucho que hacer", dijo la madre de Stella (13), Sienna (8) y Eli (6), con su esposo Chris Ivery. "Tengo tres hijos, así que los cuido. Es muy importante para mí estar cerca de ellos y estar más presente para ellos".

ellen-pompeo-en-anatomia-de-grey.jpeg

Sin embargo, no todo son malas noticias en el frente de Grey's Anatomy. Aunque su episodio final está programado para febrero después de la pausa de mitad de temporada de los programas de ABC, Ellen le dijo a E! News en los People's Choice Awards 2022 que Meredith también regresaría por más.

"Creo que hemos emitido seis episodios o siete episodios, posiblemente", dijo. "Tal vez después de la pausa de invierno, estoy en uno más, tal vez, y luego en el final, en realidad".