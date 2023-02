Este es el video final de Ellen Pompeo en Grey´s Anatomy

Con una versión de "Chasing Cars" de Snow Patrol, el video difundido el 16 de febrero muestra los muchos altibajos que vivió el personaje y, a veces, los momentos más aplastantes del tiempo de Meredith en Seattle.

Una voz en off de Ellem Pompeo indica: "Tengo muchos recuerdos de personas". "Este es el lugar donde me enamoré. El lugar donde encontré a mi familia", narra a través de su personaje.

Este video está hecho con clips con los antiguos personajes favoritos de Grey's como George (T.R. Knight), Izzie (Katherine Heigl), Cristina (Sandra Oh), Addison (Kate Walsh) y, por supuesto, Derek (Patrick Dempsey).

"Aquí es donde aprendí a ser médico", continúa Meredith. "He salvado vidas y he salvado mi vida. He pasado por huesos rotos y un hogar roto. Y la muerte de personas que amo".

"A medida que se cierra un capítulo, se abre uno nuevo", dice Ellen Pompeo a través de su personaje, como imágenes de los nuevos residentes del Grey Sloan, incluido Harry Shum Jr. y Adelaide Kane.

¿Volverá a aparecer Ellen Pompeo en Grey´s Anatomy?

Mientras el personaje de Ellen Pompeo deja atrás Seattle para comenzar de nuevo en Boston, donde trabajará para encontrar una cura para el Alzheimer, termina el video diciendo con nostalgia, "Este es el lugar al que siempre llamaré hogar".

A pesar de la despedida nostálgica, los fanáticos de Grey's pueden estar tranquilos sabiendo que Meredith regresará antes de que se den cuenta. En una entrevista a E! News, en los People's Choice Awards en diciembre de 2022, aseguró que regresará para el final de la temporada 19.