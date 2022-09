Esta es la razón por la que Ana de Armas defiende los desnudos de Blonde

Sin embargo, la misma protagonista de Blonde, Ana de Armas, tiene otra opinión. La crítica especializada ha coincidido en que su interpretación es digna de elogio, incluso aquellos que no estuvieron muy felices con el guión y la dirección. Se espera que su trabajo sea reconocido en la temporada de premios.

blonde1.jpg

Difícilmente Blonde pasaría desapercibida y sin levantar polémica, ya que retrata a Marilyn Monroe, una de las actrices legendarias de Hollywood cuyo trágico final sigue intrigando a muchas personas. La película está basada en la novela de Joyce Carol Oates , y aunque no pretende ser una reconstrucción fiel de su vida, algunas de las críticas que ha recibido el filme se deben a las libertades creativas que tiene la historia con respecto a lo que se sabe sobre la actriz.

Las razones de Ana de Armas

Ana de Armas habló recientemente con Entertainment Weekly sobre el escándalo en torno a las escenas más explícitas y asegura que sólo escandalizan a las personas, pues ella se sintió protegida en todo momento y sabía lo que estaba haciendo.

“Es más difícil para la gente ver [esas escenas] que para mí hacerlas, porque entendí lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura. No me sentí explotada porque tenía el control. Tomé esa decisión. Sabía cuál era la película que estaba haciendo. Confié en mi director” dijo la actriz.

blonde2.png

Ana de Armas enfatizó en que, durante el rodaje de Blonde se sintió en un ambiente seguro. “Tuvimos cientos de conversaciones sobre estas escenas. Todos sentían un profundo respeto por la película que estábamos haciendo. Y en ese sentido, no tenía miedo. No me sentí incómoda en absoluto, a pesar de que eran escenas muy duras”, apuntó.

“No entendí por qué pasó eso [la clasificación para adultos]. Puedo enumerarte una serie de programas o películas que son mucho más explícitas y con mucho más contenido sexual que Rubia. Pero para contar esta historia era importante mostrar todos estos momentos en la vida de Marilyn que la hicieron terminar en la forma en que lo hizo. Necesitaba ser explicado. Todos [en el elenco] sabían que teníamos que ir a lugares incómodos. No fui la única”, dijo Ana de Armas al respecto.