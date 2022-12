El riesgo mortal de Kate Winslet al grabar "Avatar: el sentido del agua"

Y es que la también protagonista de Titanic, se vio rodeada de agua en el set de rodaje de Avatar. Su personaje en la historia de los Na'vi es Ronal, un nativo que ha crecido bajo el agua y que, por tanto, pasa gran parte de la película sumergido. O más bien, Kate Winslet.

avatar (2).jpg

Kate Winslet y el peligro reto de la apnea

La británica, de 47 años, entrenó la apnea para aguantar lo máximo posible la respiración. Sin embargo, como contó recientemente en una entrevista para Total Film, todo estuvo muy cerca de torcerse para ella.

Luego de una de las escenas,Kate Winslet perdió la noción del tiempo y, cuando salió a la superficie, creyó que había muerto. "Tengo un vídeo donde salgo a la superficie diciendo '¿estoy muerta, me he muerto?' Y luego diciendo '¿cuánto he durado?", dijo.

katewinslet1.jpg

La actriz logró estar bajo el agua siete minutos y 15 segundos. Eso sí, al parecer, ese hito no fue por exigencias de Avatar: el sentido del agua, sino por su propia iniciativa.

"No tuve que contener la respiración durante siete minutos. Es solo que se me presentó la oportunidad y no pude resistirme a marcar un nuevo récord". De hecho, según James Cameron, Kate Winslet no fue la única que lo intentó, también Sigourney Weaver y Zoe Saldaña, que duraron seis y cinco minutos respectivamente.