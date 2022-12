El increíble tráiler de 'Indiana Jones 5' y el regreso de la gran aventura

Se pudo conocer que la película llevará por título 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', que traducido al español es: "Indiana Jones y la llamada del Diablo" y se espera que llegue a las salas de cine el próximo 29 de junio de 2023. El proyecto fue dirigido por James Mangold (Ford Vs. Ferrari), y también se conoció que a Harrison Ford se suma Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como su ahijada, Helena, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen, entre otros.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1598447953613819904 "Indiana Jones":

Por el trailer de '#IndianaJones and the Dial of Destiny'pic.twitter.com/FnhtpZ0ZTw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 1, 2022

Más sobre Indiana Jones y la última aventura de Harrison Ford

El nuevo avance está lleno de escenas de acción en distintos lugares, climas y hasta épocas. El film irá y vendrá en el tiempo aprovechando la tecnología para rejuvenecer a Ford de una manera fantástica, como lo demuestra el tráiler.

La película además, está producida por Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm) y cuenta con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. Una vez más, a los 90 años, John Williams compuso la banda sonora.

A pesar de ser el último proyecto de Indiana Jones para Harrison Ford, es el primero para Disney desde que compró Lucasfilm, pues hace poco, se reveló que la compañía está trabajando en producir una serie basada en las aventuras del arqueólogo.