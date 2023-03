Damián Szifron, de Los Simuladores, estrena película con una actriz de Hollywood

El director argentino Damián Szifron , quien estuvo a cargo del filme relatos Salvajes y de la serie Los Simuladores, llega con su primer filme de habla inglesa. Se trata de Misántropo , una película protagonizada por Shailene Woodley, la misma protagonista de Big Little Lies y Bajo la misma estrella.

En la sinopsis oficial de Misántropo, se describe: “Baltimore, la noche de ano nuevo. Un feroz ataque producido por un unico hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Woodley), una retraida pero talentosa mujer policia de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificacion y captura del homicida”.

MISÁNTROPO | TRAILER

El elenco de este filme de Damián Szifron está conformado principalmente por Shailene Woodley, la actriz estadounidense que destacó en el género juvenil y más tarde sorprendió al mundo con su papel en el drama Big Little Lies. A ella se unió Ben Mendelsohn, cuya filmografía incluye títulos como Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One y Robin Hood.

¿Cuándo se estrena el nuevo filme de Damián Szifron en Argentina?

Damián Szifron alcanzó la fama al ser el creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes, nominada al Oscar y ganadora de un premio Bafta. Ahora, además de estar a cargo de la dirección de Misántropo, también participó en la creación del guion junto al britanico Jonathan Wakeham.

misantropo1.png

Javier Julia (Argentina 1985) estuvo a cargo de la dirección de fotografía y la banda sonora lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la musica de todas las peliculas de los hermanos Coen. El estreno de este nuevo filme está pautado para el próximo 4 de mayo en los cines de Argentina.