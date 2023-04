¿Cuándo se estrena Soy Leyenda 2 

La cinta protagonizada por Will Smith tendrá inspiración en una serie famosa en los últimos meses, The Last of Us, de HBO, de la cual tomará un elemento muy importante y este será la participación del clima en la trama. Algo que el director, Akiva Goldsman, tomó como inspiración de la serie basada en el famoso videojuego y que ha causado furor en la plataforma de streaming.

SOY LEYENDA (Trailer español)

Soy Leyenda 2: ¿Cuándo se estrena?

Lo cierto es que el filme protagonizado por Will Smith aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, se tiene conocimiento de una fecha aproximada ya que la cinta podría estar disponible para finales de 2024 o principios de 2025.

Al respecto, el medio IMDB indicó que la producción de Soy Leyenda 2 todavía está en desarrollo y el equipo está trabajando duro para llevarnos una película increíble.

will-smith-afp_crop1601058642560.jpg_893445731.jpg

Por ello los fans están a la expectativa de lo que podría resultar en pantalla con la película de Will Smith y, aunque no se han revelado muchos detalles, los rumores apuntan a que la película podría tomar el final alternativo de la primera película, donde se descubre que los "infectados" tienen la capacidad de comunicarse entre ellos.

También es de destacar que el paisaje jugará un papel fundamental en la trama, y podremos ver cómo la naturaleza ha retomado las ciudades tras el fin de la civilización.