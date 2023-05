¿Cuándo se estrena La Sirenita en Argentina?

La misma protagonista de la historia, Halle Bailey, había revelado en Twitter que se trató de un trabajo que se extendió por más de tres años, indicando que cuando inició las audiciones tenía 18 años y al terminar las grabaciones y la producción, ya contaba con 21 años.

La Sirenita | Tráiler Oficial en español | HD

La Sirenita: el reparto

La elección de Halle como princesa Disney resultó inesperada y además fue la primera vez que el gigante del entretenimiento elegía a una actriz negra para dar vida a un personaje que originalmente era blanco.

Junto a ella, aunque se rumoreó que Disney quería tener a Lady Gaga como la bruja Úrsula, el papel finalmente ha caído en manos de Melissa McCarthy, quien dio la noticia en un famoso talkshow estadounidense, el Show de Ellen Degeneres.

“Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido. Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño. He estado en Londres una semana y me he dado cuenta que normalmente no estoy en un campamento de baile durante ese tiempo. Él está todo el rato diciendo: “¿Quieres tirarte por esta concha de doce metros?” y yo respondo: “¡Claro! Por supuesto que quiero. Está siendo muy creativo”.

En el papel del príncipe Eric, aunque se dijo que el rol podría recaer en Noah Centineo o Harry Styles, finalmente Jonah Hauer-King quien consiguió el papel