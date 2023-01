¿Cuándo se estrena avatar 2 en Disney Plus?

La secuela de Avatar llegó a los cines trece años después del estreno de del primer filme. Su lanzamiento, el pasado 16 de diciembre de 2022 fue un impacto total : “Avatar: The Way of Water”, logró romper récords y meterse entre las películas más taquilleras y ahora se espera su estreno en la plataforma Disney Plus .

Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha exacta de su estreno en Disney Plus. Aunque hay ejemplos bastante recientes de estrenos en la plataforma de películas que poco tiempo antes estaban circulando en las salas de cine, como el de “Mundo Extraño”, parece que este no va a ser el caso de “Avatar: The Way of Water”.