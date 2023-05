¿Cuándo se estrena Ant-Man 3 en Disney Plus?

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” , es la tercera película basada en el famoso superhéroe y ya tiene fecha de lanzamiento en streaming. Los fans de Marvel podrán verla a través de la plataforma Disney Plus.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía de Marvel Studios | Tráiler Oficial en español | HD

¿Cuándo se estrena “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en Disney Plus?

Esta película cinta estará disponible en Disney Plus a partir del 17 de mayo del 2023. Vale recordar que este filme es el tercero sobre “Ant-Man” y la primera de la Fase 5 del UCM. Se trata de un superhéroe que forma parte del mundo de Marve.

El personaje ha aparecido en algunas de las cintas del UCM como Ant-Man (2015) Capitán América: Civil War (2016), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) y What If...? (serie animada sobre situaciones alternativas que podrían ocurrir en el UCM).

Ant-Man's biggest adventure arrives on @DisneyPlus. Marvel Studios' #AntManAndTheWaspQuantumania is streaming May 17.

¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.

