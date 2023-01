¿Cuándo sale The Last Uf Us en HBO Max?

La plataforma HBO Max ha puesto un real empeño en lograr el mayor nivel y una adaptación fiel de The Last of Us, el magnífico título de Naughty Dog . Esto es lo que ha dejado saber la empresa sobre el proyecto: fecha de estreno, sinopsis, reparto, tráiler, entre otros.

thelastofus1.jpg

Durante años se ha intentado que The Last of Us llegue a la gran pantalla y fu HBO Max quien dio el paso. El videojuego fue lanzado al mercado en junio de 2013 para PlayStation 3, seguido de su brillante precuela The Last of Us: Left Behind, en la que descubríamos que Ellie, la protagonista del relato, había tenido una preciosa relación junto a otra superviviente.

Luego, The Last of Us Part II fue estrenado en junio 2020 en el catálogo de PlayStation 4. Esto es todo lo que sabemos de la serie.

The Last of Us | Trailer Oficial subtitulado | HBO Latinoamérica

The Last of Us: fecha de estreno en HBO Max

Oficialmente se dio a conocer que la serie de The Last of Us se estrena el próximo 16 de enero de 2023 a través de HBO Max.

El proceso de creación y de adaptación de esta serie la adaptación de la serie inicio luego de que la segunda entrega del videojuego fuera lanzada, el 19 de junio de 2020. La plataforma HBO Max inició el rodaje el 5 de julio de 2021, alargándose hasta el 8 de junio de 2022.

Se trató de un extenso periodo de producción, que anuncia una gran inversión y, puede, que el rodaje de varias temporadas de manera simultánea. Hasta ahora se ha confirmado que la primera temporada de la serie tendrá 10 episodios.