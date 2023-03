¿Cuándo llega Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 a las salas de cine argentinas?

Rihanna estrenó su nuevo tema 'Lift Me Up' de la mano de Marvel

Allí los protagonistas que no serán otros que Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian vuelven a hacer de las suyan, además queBradley Cooper y Vin Diesel retornan con sus voces para hacer aún más interesante la trama.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 | Tráiler Oficial | Doblado con Subtítulos Descriptivos

Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 pronto en las salas argentinas

Este película que está diirigida James Gunn la cual será su última y también marcará la despedida de Dave Bautista como Drax, comenzó su rodaje hace casi dos años, finalizándolo hace tan solo unos meses, se estrenará el 5 de mayo en todo el territorio argentino.

En esta ocasiónel grupo de héroes volveran a unirse para destruir al super villano Adam Warlock, que fue creado especialmente para acabar con ellos. Sin embargo no hay mucho más detalles de la pelicula, por lo que habrá que esperar hasta su fecha de streno.

No obstante esta no será la única oportunidad en la que los fanáticos de lan saga podrán disfrutar de algo nuevo este año, debido a que en el mes de diciembre se tiene previsto que se strene 'The Guardians of the Galaxy: Holiday Special', el cual no es otro que un especial navideño que fue rodado simultaneamente con esta producción y se podrá ver a través de Disney +.