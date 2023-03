¿Cuál es la condición que pide Ricardo Darín para trabajar en Hollywood?

Además de todo ello, es probable y gracias a todo el reconocimiento que ha recibido en los últimos meses que llegue una propuesta de Hollywood para grabar en una gran producción. Todas estas posibilidades el actor se las confezó en una reciente entevista a CARAS.

Argentina 1985.jpg Argentina, 1985 tiene 14 nominaciones en los Premios Platino

¿Ricardo Darín protagonizará pronto en Hollywood?

Darín inició sobre la opción de considerar una propuesta de parte de Hollywood: "No sé si me llegarán más o menos propuestas. La verdad es que tengo mucho trabajo por delante, no sólo proyectos personales sino también de la productora que tenemos conel Chino (su hijo) y con Federico Posternak (su socio). Soy amante de las historias y los proyectos".

"Si llegara a aparecer algo que merezca un poco de atención y consideración… A mí me gusta trabajar, así que no voy a mirar para otro lado. Siempre y cuando que sea algo que considere que está a mi alcance, algo que yo pueda hacer. Porque en otro idioma, tenés que medir cuál es el alcance de lo que tenés que hacer para no cometer errores", destacó.

"Sigo con la idea de que es muy difícil pensar en otro idioma, entonces debería ser algo muy planeado y con mucho tiempo de preparación. Cosa que no tuve en la última propuesta que me hicieron, entonces debí dejarlo pasar porque no tenía tiempo. Era una buena propuesta, pero no tenía tiempo para prepararla, cerró.