¡Confirmado! Hugh Jackman regresa como Wolverine a Deadpool 3

El famoso actor utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer este increíble anuncio, y además reveló la fecha de estreno de Deadpool 3. En el video, Reynolds se disculpó por no poder asistir a la Conferencia D23 y luego mostró una serie de clips divertidos en donde se le ve preparándose, y sorpresivamente apareció Jackman. En ese momento, el actor le preguntó de manera “casual” si participaría como Wolverine “una última vez” y el actor australiano respondió que sí.

Y es que no lo podía oficializar de otro modo que no fuera con su particular humor. En este sentido, Reynols dejó saber que Deadpool 3 llegará el 6 de septiembre de 2024. Esta sería la primera película de Marvel luego de que Disney comprara 20th Century Fox, la productora que realizó las primeras dos películas del personaje.

El divertido anuncio de Ryan Reynols sobre Deadpool 3

En el divertido video publicado por Reynols, el actor remarcó que el primer largometraje del anti héroe para Marvel debe ser especial pero que, sin embargo, a él no se lo ocurrió ninguna idea tras días pensando."Realmente he tenido que buscar mi alma para esta, su primera aparición en el MCU obviamente necesita ser especial, necesitamos mantenernos fieles al personaje, encontrar nueva profundidad y motivación, nuevos significados", dijo mientras pasaban las imágenes de fondo.

Y luego siguió: "Cada Deadpool necesita destacarse y diferenciarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar a lo más profundo de mi interior", continuó el actor. Sin embargo, tras una pausa, reconoció: "Y... no tengo nada, sí, está totalmente vacío aquí", agregó señalando su cabeza con humor.