Christina Applegate se retira de la actuación: los motivos de su "despedida"

Asimismo, la actriz reveló que pasaron meses para que pudiera ver la última temporada de Dead to me. "No me gusta verme lidiando... Además, engordé 18 kilos debido a la inactividad y a los medicamentos, y no me veía ni me sentía yo misma", expresó Christina Applegate al medio.



Christina Applegate (2).png

Christina Applegate y su diagnóstico de esclerosis



En agosto de 2021, Christina Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiples y en ese momento, la actriz pidió privacidad y respeto para atravesar ese mal momento. “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago", contó.

El pasado mes de noviembre de 2022, la actriz reapareció tras su diagnóstico y lo hizo para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Exactamente, recibió el reconocimiento el lunes 14 de noviembre en una conmovedora ceremonia. La actriz, quien padece de esclerosis múltiple, se mostró muy emotiva, aunque no perdió su sentido del humor.

Junto con la estrella en el paseo de la fama, la Cámara de Comercio de Hollywood nombró el 14 de noviembre como el día de Christina Applegate, como homenaje a la protagonista de “Casado con hijos”.