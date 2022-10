Brendan Fraser quiere hacer una nueva película de La Momia

El actor volvió por la puerta grande con el filme The Whale , por la cual recibió una sentida ovación en el Festival de Venecia de este año y en sus nuevos proyectos está su participación en una cinta de Martin Scorsese.

brendanfraser1.jpg

En su época de auge, Brendan Fraser fue mundialmente conocido por películas como Al diablo con el diablo, George de la Selva y las cintas de La momia. Estas últimas fueron las que catapultaron al estrellato, en ellas interpretaba al explorador Rick O'Connell.

Fue en ese papel que experimentó estar en una de las películas más famosas de esa época y que al día de hoy sigue siendo recordada a pesar de que han pasado ya dos décadas desde su estreno.

Brendan Fraser quiere protagonizar una nueva entrega de La momia

El actor protagonizó tres largometrajes de este filme, ya que, además de la original, estelarizó dos largometrajes más: El regreso de la momia y La momia: La tumba del emperador Dragón.

Y, aunque el éxito con respecto a la primera se fue diluyendo, Brendan Fraser no pierde las esperanzas en hacer resurgir la cinta. En una entrevista reciente, el actor dejó abierta la puerta a esta posibilidad.

La MoMiA (1999) Trailer Doblado Español Latino [Retro]

"No sé cómo funcionaría, pero estaría abierto a ello si alguien se presentara con la idea adecuada", dijo.

Además de ilusionar a los fans con un posible regreso, Fraser habló del 'reboot' de 'La momia' que protagonizó Tom Cruise en 2017 y explicó en lo que su opinión falló en ella. "Es difícil hacer esa película. Lo sé bien, he estado ahí tres veces. El ingrediente que teníamos para nuestra Momia, que no vi en esa película, era la diversión. Eso era lo que faltaba en esa adaptación. Era una película de terror demasiado directa. La momia debe ser un viaje emocionante, pero no aterrador ni de miedo", aseveró.