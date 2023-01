Brendan Fraser está nominado por primera vez a los Premios Oscar

Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados este martes por la Academia de Hollywood al los Premios Oscar como mejor actor. Es la primera vez durante su carrera que Fraser recibe una nominación a estos prestigiosos premios y es por su interpretación en la película 'The Whale' del director Darren Aronofsky.

Brendan Fraser brilló al consagrarse como mejor actor en los recientes Critics Choice Awards por su trabajo en el filme "The Whale", un proyecto que le supuso al actor una enorme transformación física al interpretar a un profesor con obesidad mórbida y que lo devolvió a la primera línea de Hollywood.

https://twitter.com/shannonlada/status/1617882136807346176 Brendan Fraser recibe su primera nominación al Oscar como Mejor Actor por THE WHALE.



Tras ser víctima del abuso y poder de Hollywood, ahora regresa y por la puerta grande.



Tienes que conseguir otro traje, querido #Oscarspic.twitter.com/7X7MTfeUbf — Carla (@shannonlada) January 24, 2023

El actor es recordado por su participación en films como "The Mummy" y "George of the Jungle", y por ser uno de los actores más populares a finales de la década de 1990. Sin duda, su carrera ha estado llena de altibajos, pero hoy recibe una nominación a los premios Oscar y eso lo devuelve a la primera fila de los grandes interpretes.

El emotivo discurso de Brendan Fraser al ganar como Mejor Actor en los 'Critics Choice Awards'

Brendan Fraser no solo se emocionó hasta las lágrimas de la más reciente edición de los 'Critics Choice Awards', sino que emocionó a todos los fanáticos con sus palabras, tras ganar el premio a 'Mejor Actor de Drama'.

El famoso actor, estuvo alejado de la industria del cine durante varios años, no por elección, sino porque no lo llamaban para un nuevo proyecto, y fue en ese momento que experimentó la depresión en su vida.

"Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajo con este elenco”, valoró Brendan Fraser sobre el film de Darren Aronofsky, en el que interpreta a un hombre deprimido de unos 300 kilos que lo único que hace es comer, pero que intenta recuperar la relación con su hija.