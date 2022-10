Blonde: Todo lo que hizo Ana de Armas para transformarse en Marilyn Monroe

En el video aparecen los maquillistas tapándole las cejas a la actriz para volverla rubia, luego siguen con el cabello para ponerle la peluca. Un proceso en el que la actriz culmina con un enorme parecido a la recordada leyenda de Hollywwod.

Los detalles de Blonde

Basada en una novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, la película tiene dos horas y 45 minutos de duración y muestra con crudeza el ascenso al estrellato y sobre todo los problemas mentales de la estrella icónica de Hollywood, que murió a los 36 años.

Ana de Armas da vida a Marilyn Monroe en la cinta basada en la novela homónima del autor y dirigida por Andrew Dominik ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford") para Netflix.

La actriz de origen cubano estuvo en la piel del ícono, en un proyecto que lleva en producción desde hace casi diez años y que originalmente iba a protagonizar la actriz Naomi Watts. Tras el rechazo de Watts se habló de Jessica Chastain como sustituta, aunque finalmente fue de Armas, la protagonista de "El internado" la escogida para el papel.

Blonde (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Sinopsis de Blonde

Dirigida y escrita por Andrew Dominik,'Blonde narrará la historia de la icónica actriz, que se unió a la industria cinematográfica en 1945 y se convirtió rápidamente en uno de los símbolos sexuales más destacados del séptimo arte. Durante la década de los 40 y 50, Marylin Monroe encandiló al público en sus facetas como actriz, cantante y modelo, gracias a su sonrisa, mirada seductora y andares sensuales.