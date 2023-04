¿Zaira Nara se separó de Facundo Pieres?

“ Aparecieron muy lindos proyectos pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo... Además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos . La tele te roba mucho tiempo, así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o que se pueda adaptar un poco más a mi vida...”, inició.

“Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”, reveló en referencia a su relación.

Luego el periodista fue directo y le preguntó sobre su situación sentimental: “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila. No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá”, destacó Zaira.

“Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”,cerró de manera contundente.

Zaira Nara está soltera

Antes de confirmar su seperación con el polista, Zaira se reencontró con su ex marido Jakob Von Plessen en el cumleaños número 7 de su hija Malaika. Allí compartieron un tiempo juntos, luego de haberse separado meses atrás.

Cabe destacar que en su momento, la influencer dejó este mensaje para aunciar la separación definitiva de Jakob: “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”.