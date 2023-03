Ya están confirmados los artistas que se presentarán en el próximo amistoso de la Selección Argentina

Estos serán todos los artistas que se presentarán en el amistoso de la Selección Argentina vs. Panamá

Se agotaron todas las entradas para el amistoso de la Selección Argentina vs. Panamá

Según lo dio a conocer Gastón Edul desde su Twitter, las puertas del Estadio Monumental estarían abiertas a partir de las 15:30 o 16 hs, unas cuatro horas antes del inicio del partido, para que de oportunidad de presentarse a los artistas confirmados como lo son: Wos, Ferpa, La T y la M, Los Totora, Ariel Ardit.

https://twitter.com/gastonedul/status/1638218271148089360 Las puertas del Estadio Monumental van a abrirse entre las 15.30 y las 16 HS. Decidieron que el evento arranque cuatro horas antes del partido.

Artistas confirmados: Wos, Ferpa, La T y la M, Los Totora, Ariel Ardit. pic.twitter.com/BBxD5TKey7 — Gastón Edul (@gastonedul) March 21, 2023

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el próximo partido de la Selección Argentina?

Desde hace varios días comenzaron las especulaciones sobre los artistas que se presentarían para el partido de la Selección Argentina vs Panamá. Ahora a falta de unas horas, ya se confrmaron algunos de los que armarán la fiesta desde muy temprano.

Uno de ellos es el rapero Valentín Oliva, mejor conocido como WOS, quien ha tenido varios éxitos en los destacan "Arrancarmelo" y "Canguro". Junto a él también estarán Los Totora con un largo recorrido en la música, con muchos temas destacados en su carrera.

No bstante, ellos no serán los únicos, debido a que también tocaran Ferpa, La T, La M y Ariel Ardit como artistas ya confirmados, sin embargo aún no han revelado si a última hora ingrese alguien más a esta lista o ellos serán los únicos en actuar esa tarde-noche.