Wanda Nara reapareció luego de las versiones sobre su salud: ¿Qué dijo?

“El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, agregó explicando cómo comenzaron sus problemas.

Wanda Nara dio todos los detales de su salud

Seguidamente la hermana de Zaira habló de lo que sintió luego de todas las especulaciones circuladas en los distintos medios: “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero”, expresó.

“Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, sentenció en su escrito.

Wanda también aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores por todo el cariño recibido durante este tiempo: “Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan”.

“Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, destacó sobre esta complicada situación que atravesó aunque ni quiso dar mayores precisiones, sobre lo que sucederá con su condición durante los próximos días.